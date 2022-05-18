Метшин: в Казани самая большая нехватка школ во всем Татарстане

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Мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что во всем Татарстане самая большая нехватка мест в школах. Об этом он рассказал во время прямого эфира.

По словам градоначальника, сейчас в Казани от 16 до 20% школ работают в две смены. Для решения этой проблемы планируется построить три новые школы.

В этом году должно завершиться строительство школы на улице Чистопольской. Она будет на 1 224 места. Еще одна школа на 1 501 место будет построена на улице Гареева, также должно завершиться строительство пристроя к 18-й гимназии, который будет представлять из себя полноценную школу.

Артем Гафаров