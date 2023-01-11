В Службе внешней разведки России отреагировали на публикации об отставке Нарышкина

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России отреагировало на сообщения в соцсетях о ближайшей отставке директора ведомства Сергея Нарышкина.

— Досужие вымыслы не комментируем, — сказали ТАСС в ведомстве.

Отметим, что Сергей Нарышкин стал директором Службы внешней разведки России еще 5 октября 2016 года. По данным из открытых источников, будучи главой СВР, Нарышкин предпринял меры по рассекречиванию архивных документов спецслужб СССР, что способствовало появлению ряда новых научных трудов.

Фото: svr.gov.ru

Напомним, что в конце ноября Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши планируют провести референдумы на территории Западной Украины, чтобы обосновать аннексию этой территории.

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Айрат Назипов