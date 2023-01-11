Ростех передал Ми-8МТВ-1, собранный в Казани, сургутской авиакомпании

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал сургутской авиакомпании «АРГО» вертолет Ми-8МТВ-1, собранный на Казанском вертолетном заводе. Уже в ближайшее время воздушное судно отправится на аэродром базирования в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что Ми-8МТВ-1 может перевозить до 23 пассажиров или грузы весом до 4 тонн на внешней подвеске. Собранный в Казани вертолет доработан под установку бортовой стрелы с лебедкой для подъема грузов в режиме висения и проведения возможных спасательных операций.



Воздушное судно также снабжено двумя дополнительным топливными баками емкостью 915 литров, что позволяет увеличить максимальную дальность полета с 620 до 1050 км.

Фото: rostec.ru

Еще одна особенность машины — бортовая система «Вектор», позволяющая измерить точный вес перевозимых на внешней подвеске предметов и вес груза при его отрыве от земли. Данные передаются на дисплей на приборной доске, благодаря чему командир судна может убедиться в корректности веса груза, что позволит обеспечить более высокий уровень безопасности полета.

— Вертолеты Ми-8МТВ-1 неприхотливы и способны бесперебойно работать в самых суровых погодных условиях, что особенно актуально для Ханты-Мансийского автономного округа. Они могут использоваться при температуре воздуха до -50 градусов по Цельсию, — сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Функционал воздушного судна этого типа достаточно многообразен: машины способны проводить мониторинг и патрулирование труднодоступной местности, доставлять вахтовые бригады, перевозить оборудование, продовольствие и медикаменты.

Холдинг «Вертолеты России» в ноябре передал красноярской авиакомпании «КрасАвиа» вертолет Ми-8МТВ-1 по контракту с государственной транспортной лизинговой компанией. Его тоже собрали на Казанском вертолетном заводе. В сентябре сообщалось, что первым эксплуатантом Ми-8МТВ-1, собранного в Казани, станет МЧС России. Ведомству передадут пять вертолетов.

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Илина Хакимова