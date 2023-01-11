Минобороны России сообщило о блокировании Соледара с севера и юга

Министерство обороны России сообщило, что российские подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. Штурмовые отряды ведут в городе бой, а ВКС наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

Также Минобороны России объявило об освобождение населенного пункта Подгородное в ДНР. Истребительная авиация ВКС сбила в Донецкой народной республике украинский самолет Су-27.

Соледар — город в Бахмутском районе ДНР. Его площадь, согласно открытым данным, составляет 12,31 кв. км.

О начале специальной военной операции на Украине Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. «Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



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Татьяна Демина