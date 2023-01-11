«Татнефть» создала «дочку», занимающуюся созданием и применением биопротеина

Как стало известно «Реальному времени», ПАО «Татнефть» учредило новую дочернюю компанию — «ТН-Биопротеин». Она расположилась в Альметьевске, а ее основной специализацией стало производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.

Всего компания имеет 14 видов деятельности, среди которых также присутствуют:

производство пищевой продукции для питания спортсменов;

оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами;

оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;

оптовая торговля промышленными и техническими химическими веществами;

оптовая торговля промышленными химикатами;

хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;

хранение и складирование жидких или газообразных грузов;

хранение и складирование газа и продуктов его переработки;

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

«ТН-Биопротеин» была зарегистрирована 28 декабря 2022 года с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Ее руководителем стал Артем Бичурин, ведущий инженер службы организационного развития НГДУ «Ямашнефть».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Биопротеин — это микробиологический белок, который можно получить из природного газа. Потребность в его разработке возникла еще в прошлом веке, когда в мире возник вопрос о возможности получения альтернативных видов кормов для животноводства.

В этом году два дочерних предприятия ПАО «Татнефть» стали владельцами убыточного кемеровского завода «Эко Таун», который занимается переработкой шин в резиновую крошку и их дальнейшей продажей. Сейчас «Татнефть-Актив» владеет 99% уставного капитала предприятия, оставшийся процент принадлежит другой «дочке» «Татнефти» — ООО «ТНГ-Алгис».

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Максим Кокунин