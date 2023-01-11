«Татнефть» создала «дочку», занимающуюся созданием и применением биопротеина
Как стало известно «Реальному времени», ПАО «Татнефть» учредило новую дочернюю компанию — «ТН-Биопротеин». Она расположилась в Альметьевске, а ее основной специализацией стало производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.
Всего компания имеет 14 видов деятельности, среди которых также присутствуют:
- производство пищевой продукции для питания спортсменов;
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами;
- оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;
- оптовая торговля промышленными и техническими химическими веществами;
- оптовая торговля промышленными химикатами;
- хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
- хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
- хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
«ТН-Биопротеин» была зарегистрирована 28 декабря 2022 года с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Ее руководителем стал Артем Бичурин, ведущий инженер службы организационного развития НГДУ «Ямашнефть».
Биопротеин — это микробиологический белок, который можно получить из природного газа. Потребность в его разработке возникла еще в прошлом веке, когда в мире возник вопрос о возможности получения альтернативных видов кормов для животноводства.
В этом году два дочерних предприятия ПАО «Татнефть» стали владельцами убыточного кемеровского завода «Эко Таун», который занимается переработкой шин в резиновую крошку и их дальнейшей продажей. Сейчас «Татнефть-Актив» владеет 99% уставного капитала предприятия, оставшийся процент принадлежит другой «дочке» «Татнефти» — ООО «ТНГ-Алгис».
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