За 2022 год судебные приставы Татарстана арестовали почти 500 автомобилей

В 2022 году судебные приставы Татарстана арестовали почти 500 автомобилей у лиц, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Суды в прошлом году приняли решение о конфискации 5 автомобилей. Два из них конфисковали в Альметьевском районе Татарстана, еще по одной машине изъяли в Казани, Набережных Челнах и Кукморском районе республики. Во всех случаях нарушителям назначили наказание в виде обязательных работ.

Например, в Альметьевске суд назначил женщине наказание в виде 240 часов обязательных работ, а ее автомобиль Audi Q7 был конфискован.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Напомним, что в ноябре прошлого года, в Набережных Челнах судебные приставы изъяли у мужчины автомобиль BMW за неуплату налогов на 107 тысяч рублей. Он своевременно не оплатил 139 штрафов за нарушение ПДД. Кроме этого, в отношении него было возбуждено несколько исполнительных производств за неуплату налогов.

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Айрат Назипов