Банк России объявил о возобновлении покупок иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России сообщил о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. К ним приступят с 13 января.

— Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра», — говорится в сообщении Центробанка.



Регулятор планирует проводить указанные операции равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это должно минимизировать их влияние на динамику курса валют.

Подходы Центробанка к денежно-кредитной политике в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются, заверили в регуляторе. Он сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

Напомним, летом 2022 года Банк России продлил до 9 марта 2023 года действие ограничений на снятие наличной валюты. «Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — указали в регуляторе.



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Татьяна Демина