Объем выдачи ипотеки в России в декабре 2022 года оказался рекордным за последнее десятилетие

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В декабре 2022 года объем выдачи ипотеки в России составил 701,3 млрд рублей. Это рекорд за последние 10 лет — с января 2012-го, пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства Frank RG.

По сравнению с ноябрем 2022 года объем выдачи ипотеки в России в декабре увеличился на 47,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го показатель вырос на +7,8%.



По мнению экспертов, рост выдачи ипотеки в декабре связан с желанием россиян решить жилищный вопрос до Нового года. Также повлияли опасения населения, что программу льготной ипотеки могу закрыть, считают специалисты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце прошлого года действие программы «Льготная ипотека» продлили до 1 июня 2024 года. Получить ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, на строительство частного дома или на покупку земельного участка для его строительства.



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Антон Гаврилов