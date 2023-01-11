У «Почты России» сменился генеральный директор

Фото: «Почта России»

«Почта России» сменила генерального директора. Решением совета директоров компании на эту должность назначили Михаила Волкова, пишет организация.

Михаил Волков сменит в этой должности бывшего вице-премьера России Максима Акимова. На посту гендиректора Акимов работал с 2020 года. Под его руководством «Почта России» приняла стратегию до 2030 года, предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера.

Михаил Волков родился в 1976 году в Спасск-Дальнем Приморского края. С 2000 по 2010 годы занимал руководящие должности в «Альфа-банке», где занимался развитием регионального бизнеса. В 2012 г. в Группе ВТБ занимал должность вице-президента, руководителя корпоративного бизнеса Москвы и Московской области Банка ВТБ, в 2015-м — члена правления Банка Москвы. С 2016 г. занимал пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети Банка ВТБ. Спустя год был назначен на должность заместителя генерального директора по операционному управлению Почты России.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— В компании он реализовал клиентоцентричную стратегию, которая включала в себя внедрение стандартов качества работы с клиентами, регулярный мониторинг уровня сервиса. Изменение процессов и цифровые решения упростили клиентский путь. Выдача посылок по простой электронной подписи, онлайн-оформление отправки посылок, предварительная электронная запись в отделение, доставка мелких пакетов на дом и др. позволили выйти на новый уровень обслуживания и значительно сократить число жалоб клиентов, — отметили в «Почте России».

Напомним, «Реальное время» в декабре писало о возможном назначении Михаила Волкова на эту должность.

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Айрат Назипов