20 января в Казани начнут разбирать центральную елку и другие новогодние конструкции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана на следующей неделе начнут разбирать новогодние конструкции. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

— 20 января подрядные организации приступят к разбору центральной 35-метровой елки у Центра семьи «Казан». Световая инсталляция включает 76,5 тыс. гирлянд и сочетается с композицией «Шатер» из 1 280 гирлянд, — сказано в публикации.

Помимо этого, отмечается, что на елке висят 155 световых шаров и 504 звезды.

В сообщении также говорится, что в конце следующей недели на площади Свободы, а также улицах Баумана и Кремлевской начнут разбирать световые арки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— На 39 арках, установленных на центральной улице города, от 1 до 1,2 тыс. лампочек, — говорится в публикации.

Сообщается, что демонтаж праздничных конструкций будет проходить и на других новогодних площадках столицы РТ. При этом в парке «Черное озеро» световые арки не будут разбирать до тех пор, пока не завершится сезон работы катка.

В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани сообщили, что сроки демонтажа новогодних конструкций могут быть перенесены из-за морозов.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что главная елка города обошлась бюджету столицы Татарстана в 13 миллионов рублей.

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Антон Гаврилов