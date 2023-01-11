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Президент Татарстана поздравил полковника Сергея Хайрудинова с присвоением звания Героя России

17:10, 11.01.2023
Президент Татарстана поздравил полковника Сергея Хайрудинова с присвоением звания Героя России
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму татарстанцу, полковнику Сергею Хайрудинову по случаю присвоения ему звания Героя Российской Федерации.

— Уверен, это приятное и важное событие вдохновит Вас на дальнейшую плодотворную службу и эффективное решение всех стоящих перед Вами ответственных задач стратегической государственной значимости, — сказано в тексте сообщения.

Накануне СМИ сообщили о назначении генерал-полковника из Казани Александра Лапина начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ с 9 января. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России в июле 2022-го. Президент Татарстана также поздравил уроженца Казани, отметив, что в республике гордятся земляком и желают успехов в службе и больших свершений во славу страны.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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