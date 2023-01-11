В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам ВОВ

Законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы внесен в Госдуму. Информация опубликована в думской электронной базе.

— Законопроект направлен на улучшение материального положения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, — сказано в пояснительной записке документа.

Отмечается, что выплаты следует направить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года. В случае принятия закона, на выплаты из бюджета может быть выделено порядка 30,8 млн рублей.

Напомним, что по состоянию на апрель 2021 года в Татарстане ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы получили 749 ветеранов Великой Отечественной войны.



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Айрат Назипов