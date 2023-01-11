«Народный контроль»: пробки из-за «стрелки», очереди к врачу и опасные дефекты в ТЮЗе

Какие проблемы волновали жителей Татарстана в канун Нового года

Под занавес года на портал «Народный контроль» на госуслугах татарстанцы направили свыше 4,7 тысячи жалоб. Львиная доля из них (более 3,5 тысячи) касалась состояния дорог. Жители Казани, Набережных Челнов и почти всех районов республики выражали свое недовольство несвоевременной уборкой снега на улицах. На втором месте по числу заявок — жалобы по благоустройству территорий: татарстанцы сообщали об отсутствии уличного освещения, заваленных мусором дворах и небезопасной среде у дома из-за бездомных собак. Кроме того, много нареканий поступило по линии медицинского обслуживания, работе светофоров, нехватке школ и так далее. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



«Живем в XXI веке, а проблемы, как у первобытных»

Неочищенные от снега дороги и тротуары стали главной темой обращений в декабре — в «Народный контроль» на некачественную зимнюю уборку пожаловались свыше 3,5 тысячи раз. Так, полностью отрезанными от цивилизации из-за дороги, занесенной снегом, оказались жители деревни Змеево в Пестречинском районе:

«Все перемело, возможности проехать нет даже на внедорожнике», — сообщили жители села.

В ответ на жалобу исполком района сообщил, что «по сведению главы Ленино-Кокушкинского сельского поселения зарегистрированных и проживающих в н.п. Змеево не имеется. В первую очередь выполняется очистка дорог, ведущих к объектам социального назначения, лечебным учреждениям и т.д. По первой же возможности очистка дороги в н.п. Змеево будет произведена».

Фото: скриншот uslugi.tatarstan.ru

С таким решением проблемы жители деревни не согласились, высказав свое недовольство в комментариях:

— Не соглашусь, там живет как минимум 3 дома, как вы представляете проживание, если в деревню не проехать?! В Черемышево дорогу чистят, дальше на запруду чистят, в Змеево ни разу никто не чистил, только через заявку!

— Что за детские отмазки? Причем здесь сколько людей прописано? Люди там ЖИВУТ и платят все счета и налоги. Если кому-нибудь, не дай бог, понадобится скорая или пожарные, чтобы проехали, кто будет нести ответственность, что дорога в деревню не чищена?

— По сведению главы? Счета, газ и электричество приходят регулярно. Само по себе все расходуется: газ и свет в домах?

— Каждую зиму приходится чуть ли не умолять, чтобы почистили дорогу. Каждая поездка как квест — проедем или нет.

Фото: скриншот uslugi.tatarstan.ru

— Как вообще могли такое допустить: деревня есть, а дороги нет, плакать хочется от такой мысли. А если пожар или человеку плохо. Вроде живем в XXI веке, а проблемы как у первобытных.

Cпустя почти месяц после подачи заявки она по-прежнему имеет статус «в работе».



Без стрелки не было проблем

Казанцы пожаловались на дорожный затор на участке Сибирского тракта недалеко от поселка Карьер, который возник там только после установки нового светофора. Как отмечено в заявке, появление на приборе «зеленой стрелки», разрешающей поворот, создало массу проблем для участников дорожного движения: «Пробки увеличились в 3 раза. Даже не в час пик теперь пробка». Заявку поддержали без малого 80 человек, оставивших много комментариев:

— Да, сразу пробки в обе стороны, сделали только хуже, уберите эту стрелку.

— Поддерживаю. Уберите, пожалуйста, стрелку. Пробки теперь постоянно в обе стороны. И без стрелки не было проблем с поворотом налево.

— Поддерживаю, теперь ужасно добираться домой, ужасные пробки, до стрелки такого не было. На стрелку не такой большой поток машин, чтобы ее надо было устанавливать. Можно было оставить все, как есть, просто увеличив время зажигания светофора, который напротив.



Фото: uslugi.tatarstan.ru

Просьбу жителей столицы ответственное за решение вопроса МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением г. Казани» услышало и под конец года сообщило, что заявка решена и ранее существовавший режим работы светофорного объекта возвращен.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Свалка растет изо дня в день»



Жители домов на ул. Заря Советского района Казани пожаловались, что с 28 декабря УК «ПЖКХ» не вывозит мусор: «Неоднократно звонили, оставляли заявки, которые не привели к положительным результатам». Автора заявки поддержали еще около 30 жильцов:

— Поддерживаю! Мы в ужасе от этой свалки, очень неприятное зрелище.

— Это просто кошмар. Мусорка по окончании праздников всю парковку займет.

— Полностью согласна, это безобразие, свалка растет изо дня в день, еще из других домов повадились к нам мусор складывать. Ладно хоть зима сейчас, а если лето придет и ситуация не изменится, что будет, подумать страшно.

— Закончился еще один день — 6 января, а мусор как лежал, так и лежит, лишь куча стала еще больше! Где контроль?

— Мусор не вывозят с 26 декабря 2022 года, а сегодня 7 января 2023 года. Куда это годится, платим за вывоз мусора исправно. А мусор не вывозят. Каждый день ситуация хуже и хуже.

Заявка, адресованная «УК «ПЖКХ», по состоянию на 9 января, все еще имела статус «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Без уличного освещения — до весны



Более 260 жалоб от жителей городов и сельских поселений республики в «Народный контроль» за месяц поступило в категорию «Организация наружного освещения». Так, владельцы домов поселка Нолинка в Альметьевском районе сообщили, что на ул. Троицкая не работают фонари уличного освещения. Просьбу поддержали еще несколько человек.

Однако, как сообщил населению исполком района, освещения улицы придется подождать, поскольку «в связи с ограниченностью лимитов финансирования на данный момент отсутствует техническая возможность по замене ламп фонарей уличного освещения. Работы запланированы на 2023 год».

Контрольный срок исполнения заявки — конец марта.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Сломанные сиденья и поручни без болтов



Житель Казани обратился в систему «открытого правительства» с просьбой привести в порядок салоны двух городских автобусов. Мужчина сообщил, что «на маршруте 37 и 89 замечено много сломанных сидений, сидушки у которых проваливаются, и на каждой кочке копчиком бьешься об их железную раму. Также замечены торчащие или отсутствующие болты в креплениях поручней».

Однако в ответ на свою просьбу получил от столичного Комитета по транспорту отписку, в которой говорится, что на фото не видно номера маршрута и госномера автобуса, провести проверку не представляется возможным. Чиновники попросили автора заявки приложить к ней достоверное фото с госномером автобуса, хотя фотография автобуса, отъезжающего от остановки, уже имелась в обращении. Теперь у заявки статус «решена».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

На всю поликлинику 4 терапевта и огромные очереди



Не перестают поступать жалобы от татарстанцев и на качество медицинских услуг. В списке претензий — отсутствие льготных медикаментов, невозможность записаться на прием к врачу или процедуры, нехватка узких специалистов, грубость медперсонала и другие.

Пациенты казанской поликлиники №21 на ул. Рихарда Зорге высказали недовольство по поводу организации работы терапевтической службы. «На всю поликлинику 4 терапевта. Хотя участков гораздо больше. Из-за этого собираются огромные очереди в основном из тех, кто на больничном. Многие еще не выздоровели, кашляют, чихают. В такой очереди приходится ожидать приема по 4-5 часов», — посетовала автор заявки.

В ответ на жалобу Минздрав РТ сообщил, что работа в учреждении распределяется среди действующего персонала, исходя из производственной необходимости и поставленных перед учреждением задач. Но в связи с подъемом заболеваемости возросло количество пациентов, обратившихся с острыми состояниями, так что прием пациентов, находящихся на больничном, ведется без записи в порядке «живой» очереди, а на прием 1 пациента отводится 15 минут: «Уменьшить поток и отдельное время для приема определенного контингента пациентов определить не представляется возможным. В связи с отсутствием персональных данных решить вопрос не предоставляется возможным. Спасибо за обращение!»

Фото: yandex.ru/maps

Под угрозой разрушения: сельский ДК и потолок в ТЮЗе

Жители села Шильнебаш Тукаевского района решили обратить внимание властей на состояние сельского клуба. По словам автора заявки, стены и потолки здания потрескались еще в 2007 году, и строение продолжает разрушаться, что вызывает опасение, тем более что в помещениях ежедневно проходят занятия для детей.

В ответ на жалобу исполком Тукаевского района сообщил, что сельский дом культуры стоит в очереди для включения в программу капремонта и уже составлена смета: «Вопрос включения в программу находится на стадии согласования с Министерством культуры РТ», — говорится в сообщении чиновников.

У заявки в связи с этим статус «запланировано», а контрольным сроком ее исполнения указан декабрь 2024 года.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Не радует жителей республики состояние еще оного учреждения культуры. «В одном из самых популярных театров города — ТЮЗе того и гляди отвалится на голову прекрасный когда-то барельеф и штукатурка с потолка. Это трагедия для исторического центра города и туристического места. Это грустно!» — отметила в своей заявке жительница Казани.



Сообщение в «Народный контроль» поступило на днях, ответа от Министерства культуры республики о том, какие будут приняты меры, пока не последовало.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Нужна школа, доступная для всех



С просьбой построить муниципальную школу обратились к властям города и республики порядка 70 жителей ЖК «Экопарк Дубрава» в Казани. «В нашем жилом комплексе нет школы и инфраструктуры для занятий спортом. Школы переполнены, а татаро-английская гимназия принимает к себе только при подписании на добровольно-принудительной основе заявления на изучение родного татарского. Просим вашего содействия в постройке школы».

В многочисленных комментариях жильцы многоэтажек отмечают, что комплекс обеспечен лишь коммерческим учебным заведением, услуги которого не всем по карману:

— Нам, жителям «Экопарка Дубрава», очень нужна муниципальная школа. Сейчас вожу сына по пробкам 40 минут до школы, так как в ближайшей школе по прописке нет мест.

— По прописке школа далеко, через две дороги, в классе по 40 человек!

— Муниципальная школа просто необходима в нашем жилом комплексе! 23 дома высотностью в среднем 18 этажей, и бОльшая часть жителей этих домов — семьи с детьми. Школы в окрестностях переполнены (38 человек в классе!) и находятся не близко.

— Еще хочу добавить, «Бала-Сити», который находится на территории комплекса, это полностью коммерческая организация. Не у всех есть возможность оплачивать по 70-80 тысяч рублей ежемесячно. Нам нужна именно муниципальная школа, доступная для всех жителей комплекса.

Ответственным за решение заявки было столичное Управление архитектуры и градостроительства. Чиновники уведомили жителей ЖК о том, что освоение городских территорий ведется на основании документации по планировке территории:

— На территорию ЖК «ЭКО Дубрава» на основании ранее разработанного эскиза застройки утвержден проект межевания. В соответствии с проектом межевания территории предусмотрено размещение школы на 1100—1501 место. Сроки строительства будут уточнены при определении источников финансирования.

Пока заявка носит статус «запланировано», а контрольный срок ее исполнения истечет лишь в декабре этого года.

