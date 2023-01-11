Путин: 2022 год в России закончился с минимальным уровнем безработицы

Уровень безработицы в России по итогу 2022 года составил 3,7%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, сообщает «РИА Новости».

— Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции, — отметил российский лидер.

Сегодня Путин также раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, сегодня на заводах до сих пор нет заказов.

В 2021 году Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия» заявил, что уровень безработицы в России составляет около 5% и продолжает снижаться.

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Антон Гаврилов