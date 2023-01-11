«Что вы мне тут дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за проволочки с контрактами на самолеты

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, на заводах до сих пор нет заказов.

— Контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Ну что вы, в самом деле, дурака валяете. Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: «Нет контрактов», а у вас все сверстано, — высказался Владимир Путин.

Глава государства поручил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько нужно гражданских, а сколько военных.



— На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год, — обратился Путин к Мантурову.

На Казанском авиазаводе им. Горбунова в 2022 году построили два стратегических ракетоносца Ту-160М, их передали для летных испытаний военным. Программа по воспроизводству стратегических бомбардировщиков Ту-160М на Казанском авиазаводе была развернута по распоряжению президента России Владимира Путина задолго до начала специальной военной операции.



«Реальное время» ведет трансляцию прямого эфира Владимира Путина на совещании с членами правительства.

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Маргарита Головатенко