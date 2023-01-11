Командующим объединенной группировкой войск назначен Валерий Герасимов

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 11 января произвел новые назначения руководства спецоперацией, сообщает Минобороны РФ.

Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Фото: kremlin.ru

Заместителями Герасимова назначены генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.



Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и в Дальневосточном военном округе.

После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе. С 1993 по 1995 год был командиром мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск. После окончания в 1997 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.



С 2003 по 2005 год — начальник штаба Дальневосточного военного округа. С 2005 года — начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, а с декабря 2006 года — начальник штаба Северо-Кавказского военного округа.



В декабре 2007 года был в должности командующего войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 года — командующим войсками Московского военного округа.

С декабря 2010-го — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 26 апреля 2012-го — командующий войсками Центрального военного округа.



Указом президента России от 9 ноября 2012 года был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первым заместителем министра обороны РФ. Имеет звание Героя России.

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Маргарита Головатенко