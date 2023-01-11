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Командующим объединенной группировкой войск назначен Валерий Герасимов

18:33, 11.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Командующим объединенной группировкой войск назначен Валерий Герасимов
Фото: mil.ru

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 11 января произвел новые назначения руководства спецоперацией, сообщает Минобороны РФ.

Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Фото: kremlin.ru

Заместителями Герасимова назначены генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и в Дальневосточном военном округе.

После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе. С 1993 по 1995 год был командиром мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск. После окончания в 1997 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.

С 2003 по 2005 год — начальник штаба Дальневосточного военного округа. С 2005 года — начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, а с декабря 2006 года — начальник штаба Северо-Кавказского военного округа.

В декабре 2007 года был в должности командующего войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 года — командующим войсками Московского военного округа.
С декабря 2010-го — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 26 апреля 2012-го — командующий войсками Центрального военного округа.

Указом президента России от 9 ноября 2012 года был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первым заместителем министра обороны РФ. Имеет звание Героя России.

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Маргарита Головатенко
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