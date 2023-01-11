Пушилин: в освобождении ДНР наступил переломный момент

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в освобождении региона настал переломный момент. Об этом он сказал в эфире передачи «Соловьев Live».

— Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления, — цитирует «РИА Новости» его слова.

По его словам, «сейчас идет подготовка» к освобождению ДНР. Пушилин также подчеркнул, что освобождение Артемовска, Соледара и Северска позволят разрушить линию фронта вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Помимо этого Пушилин сообщил, что ВСУ закрепились на окраинах жилого сектора Марьинки. По его словам, «это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта». При этом он подчеркнул, что населенный пункт уже практически контролируют ВС России.

Сегодня стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль территорию Соледара в ДНР. 9 января сообщалось об освобождении ВС России населенного пункта Бахмутское под Соледаром.





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Антон Гаврилов