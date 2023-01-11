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Дмитрий Песков опроверг сообщения о запрете выезда за пределы страны для годных к военной службе россиян

12:26, 11.01.2023
Дмитрий Песков опроверг сообщения о запрете выезда за пределы страны для годных к военной службе россиян
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления украинской разведки. Она сообщила, что якобы с 9 января из России запретили выезжать людям, годным к военной службе.

Как пишет RT, Песков назвал эти сообщения «информационной уткой и диверсией».

Напомним, что в начале этой недели Песков прокомментировал слухи о возможной новой волне частичной мобилизации. Он призвал не доверять информации telegram-каналов, а ориентироваться на официальные сообщения властей.

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Айрат Назипов
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