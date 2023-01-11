Дмитрий Песков опроверг сообщения о запрете выезда за пределы страны для годных к военной службе россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления украинской разведки. Она сообщила, что якобы с 9 января из России запретили выезжать людям, годным к военной службе.
Как пишет RT, Песков назвал эти сообщения «информационной уткой и диверсией».
Напомним, что в начале этой недели Песков прокомментировал слухи о возможной новой волне частичной мобилизации. Он призвал не доверять информации telegram-каналов, а ориентироваться на официальные сообщения властей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым