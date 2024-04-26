Совместно с промышленниками: в Нижнекамске прошел научный фестиваль «ФЭН FEST»

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Как и из чего производят моторное топливо? Что такое пластик и как его правильно переработать? Что лежит в основе биотехнологии и пищевой промышленности? Ответы на эти и другие вопросы вместе с экспертами искали участники республиканского фестиваля «ФЭН FEST». Мероприятие проходило на базе полилингвального комплекса «Адымнар-Нижнекамск».



— «ФЭН FEST» актуален как никогда. Сегодня России важен научный и технический суверенитет. Наш фестиваль является одним из шагов в этом направлении, поможет воспитать поколение будущих ученых и изобретателей. Мы будем и дальше развивать этот проект совместно с нашими партнерами — школами «Адымнар» и «Инженерная Республика», а также промышленными предприятиями, — обратился к гостям директор полилингвального комплекса «Адымнар-Нижнекамск» Артур Галиахметов.

— Мы можем с гордостью сказать, что система образования Татарстана развивается и развивается очень круто! На фестиваль «ФЭН FEST» приглашены руководители проектов «Адымнар», «Инженерной республики», а также профессиональных учебных заведений и ведущих предприятий. Только вместе мы сможем и дальше развивать науку и республику, — отметила заместитель министра образования и науки РТ Мизалия Сунгатуллина.



Представители АО «ТАИФ-НК» второй год участвуют в научном фестивале «ФЭН FEST». Просто, интересно и информативно рассказывают школьникам о таком сложном процессе, как нефтепереработка. В этом году роль учителя на себя примерил заместитель начальника технического отдела Евгений Буранков.

— Впервые выступаю перед такой аудиторией, — с улыбкой говорит он. — Сегодня расскажу ребятам о производстве моторного топлива, чтобы дети понимали, из чего и как его изготавливают. Уверен, что им будет интересно. Не каждый день в школу приходят работники градообразующих предприятий и посвящают в тонкости своей профессии.



Во время урока ребята узнали путь нефти от скважины до автозаправки. О том, какие заводы входят в состав компании. Дети внимательно слушали новоиспеченного учителя и задавали вопросы.



— Очень интересно было послушать о нефти, не знал, что из нее можно сделать столько полезных продуктов. Информация преподнесена очень доступно. Мы посмотрели видеоролик и фотографии о предприятии, — поделился впечатлениями ученик седьмого класса Нияз Якупов.

В соседнем кабинете шла не менее интересная лекция. Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа вместе с учениками третьего класса проходили экологическую миссию — спасали планету от загрязнения. Нефтехимики рассказали о важности рационального потребления и сортировки отходов. Они также поведали, что пластик — вовсе не мусор, а ценное вторсырье, из которого можно сделать новые полезные вещи.



— Экологические уроки — это простой способ в увлекательной форме рассказать о наиболее актуальных проблемах, связанных с темой бережного отношения к природе, и способах их решения. Мы ставим себе цель — сформировать у учащихся чувство ответственности за состояние окружающей среды, — отметили на предприятии.

Большой интерес среди участников научного фестиваля вызвали мастер-классы от НХТИ. Преподаватели и студенты раскрыли школьникам основы биотехнологии и пищевой химии. Провели практикум по основам телевизионного контроля и практического применения микроконтроллеров. Познакомили с научно-исследовательской электротехнической лабораторией, обучили финансовой грамотности и программированию.



Лилия Егорова