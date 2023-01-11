«Татэнергосбыт» потратит 147 миллионов рублей на аренду автомобилей
Как стало известно «Реальному времени», АО «Татэнергосбыт» ищет арендатора автотранспортных средств для своих филиалов по Татарстану за 147 миллионов рублей. Всего организации требуется 102 автомобиля с водителями на девять городов и районов республики. Источником финансирования данного контракта станут собственные средства компании.
Подрядчик — врач и страховщик
В рамках исполнения договора подрядчик обязан не только предоставить машины, водителей и другой персонал, отвечающий за их обслуживание, но самостоятельно проводить медицинское освидетельствование на право осуществлять перевозки. Кроме того, исполнителю необходимо обеспечить персонал всеми необходимыми документами и оформить путевые листы (это основной первичный документ учета работы водителя, пробега, а также маршрута автомобиля, выдаваемый ежедневно водителям транспортных средств, — прим. ред.).
Также он должен осуществлять контроль работы водителей, оплачивать их командировочные (проживание в гостинице, суточные, оплата стоянки автомобиля) и обеспечивать их подготовку для совершенствования качества оказываемых услуг. Сюда же входит и оформление страховки.
Что касается технического обслуживания, то подрядчику предстоит следить за качеством машин согласно требованиям их производителей. Он же берет на себя обязательства проводить полную диагностику, технический осмотр и ремонт автотранспорта. Помимо этого, исполнитель будет следить и за косметическим обслуживанием — уборкой и мойкой как самого автомобиля, так и салона.
Наибольшее количество автомобилей достанется Казани, а наименьшее — Челнам
Для перевозок работников в девяти филиалах на территории Татарстана компании необходимы 102 автомобиля. Большую часть из них составляют седаны. Также популярностью у «Татэнергосбыта» пользуются универсалы, а вот что касается грузовых, то их всего два. Они распределяются следующим образом:
- Больше всего машин и затрат на их аренду приходится на столицу республики. Так, в казанский филиал требуются 30 единиц автотранспортных средств: 26 седанов, два универсала, один грузовик и еще один грузовик тентованный. На их аренду и обслуживание энергетики готовы потратить 49,3 миллиона рублей.
- На втором месте расположилось Приволжское отделение в Высокогорском районе, село Высокая Гора, — 18,4 миллиона рублей. Для них будут арендованы 13 седанов и один универсал.
- Далее идет Чистополь, где размер затрат на аренду машин составит 14,7 миллиона рублей — это 10 седанов и один универсал.
- На четвертой строчке — Елабуга, где аренда автотранспорта составит 13,5 миллиона рублей.
- Замыкает первую пятерку Буинск, куда направят 12,1 миллиона рублей, а также восемь седанов и один универсал.
- Следующим филиалом стала организация в Бугульме с 10,9 миллиона рублей — семь седанов и один универсал.
- За ней следует Альметьевск с 9,7 миллиона рублей, шестью седанами и одним универсалом.
- Почти столько же потратят на Камское отделение в Нижнекамске — 9,6 миллиона рублей, что представляет собой шесть седанов и один универсал.
- Замыкает список город с наименьшими тратами — Набережные Челны. Там для местного отделения необходимы всего пять седанов и один универсал за 8,4 миллиона рублей.
Стоит отметить, что стоимость выполнения всех обязательств, в том числе стоимость топлива, ремонта, обслуживания транспортных средств и все прочие расходы, включена в цену договора.
Круиз-контроль, кожаный салон и тонировка задних стекол
Что касается арендуемых автомобилей, то каждый из них имеет свои собственные характеристики, но есть среди них и что-то общее. Так, например, абсолютно все автомобили должны быть выпущены не ранее 2019 года, работать только на бензине, строго иметь четыре двери, а экологический класс двигателя должно быть не ниже Евро-4 или 5.
Что касается отдельных характеристик, то в большинстве автомобилей с типом кузова «седан» обивка салона должна быть исключительно из кожи. В более редких случаях — кожа или ткань. Также лишь для двух автомобилей, что будут эксплуатироваться в Казани, указан пункт наличия климат-контроля на не менее чем три зоны. Для еще нескольких машин климат-контроль должен распространяться на две зоны. Также большинство машин будут иметь подогрев передних сидений, тонировку задних стекол и функции круиз-контроля.
В некоторых предусмотрены парктроники, но у части моделей они будут и передними, и задними, а у большинства лишь задними. Однако данная функция тоже предусмотрена не для всех автомобилей. Также для ограниченного количества запрашивается система предотвращения выезда с полосы движения, а также датчики света и дождя.
Читая прибыль «Татэнергосбыта» составляет миллиард рублей
АО «Татэнергосбыт» является региональной энергосбытовой компанией, которая закупает электроэнергию и мощность на оптовом рынке и продает ее потребителям Татарстана. Кроме того, на базе организации с 2017 года есть единый расчетный центр, который принимает коммунальные платежи от населения.
Выручка «Татэнергосбыта» за 2021 года составила 77,7 миллиарда рублей, прибыль — миллиард рублей. Чистые активы предприятия насчитывают 5,7 миллиарда рублей. Совладельцы АО не раскрываются.
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