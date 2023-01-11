«Татэнергосбыт» потратит 147 миллионов рублей на аренду автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Как стало известно «Реальному времени», АО «Татэнергосбыт» ищет арендатора автотранспортных средств для своих филиалов по Татарстану за 147 миллионов рублей. Всего организации требуется 102 автомобиля с водителями на девять городов и районов республики. Источником финансирования данного контракта станут собственные средства компании.

Подрядчик — врач и страховщик

В рамках исполнения договора подрядчик обязан не только предоставить машины, водителей и другой персонал, отвечающий за их обслуживание, но самостоятельно проводить медицинское освидетельствование на право осуществлять перевозки. Кроме того, исполнителю необходимо обеспечить персонал всеми необходимыми документами и оформить путевые листы (это основной первичный документ учета работы водителя, пробега, а также маршрута автомобиля, выдаваемый ежедневно водителям транспортных средств, — прим. ред.).

Также он должен осуществлять контроль работы водителей, оплачивать их командировочные (проживание в гостинице, суточные, оплата стоянки автомобиля) и обеспечивать их подготовку для совершенствования качества оказываемых услуг. Сюда же входит и оформление страховки.

Что касается технического обслуживания, то подрядчику предстоит следить за качеством машин согласно требованиям их производителей. Он же берет на себя обязательства проводить полную диагностику, технический осмотр и ремонт автотранспорта. Помимо этого, исполнитель будет следить и за косметическим обслуживанием — уборкой и мойкой как самого автомобиля, так и салона.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Наибольшее количество автомобилей достанется Казани, а наименьшее — Челнам

Для перевозок работников в девяти филиалах на территории Татарстана компании необходимы 102 автомобиля. Большую часть из них составляют седаны. Также популярностью у «Татэнергосбыта» пользуются универсалы, а вот что касается грузовых, то их всего два. Они распределяются следующим образом:

Больше всего машин и затрат на их аренду приходится на столицу республики. Так, в казанский филиал требуются 30 единиц автотранспортных средств: 26 седанов, два универсала, один грузовик и еще один грузовик тентованный. На их аренду и обслуживание энергетики готовы потратить 49,3 миллиона рублей.

На втором месте расположилось Приволжское отделение в Высокогорском районе, село Высокая Гора, — 18,4 миллиона рублей. Для них будут арендованы 13 седанов и один универсал.

Далее идет Чистополь, где размер затрат на аренду машин составит 14,7 миллиона рублей — это 10 седанов и один универсал.

На четвертой строчке — Елабуга, где аренда автотранспорта составит 13,5 миллиона рублей.

Замыкает первую пятерку Буинск, куда направят 12,1 миллиона рублей, а также восемь седанов и один универсал.

Следующим филиалом стала организация в Бугульме с 10,9 миллиона рублей — семь седанов и один универсал.

За ней следует Альметьевск с 9,7 миллиона рублей, шестью седанами и одним универсалом.

Почти столько же потратят на Камское отделение в Нижнекамске — 9,6 миллиона рублей, что представляет собой шесть седанов и один универсал.

Замыкает список город с наименьшими тратами — Набережные Челны. Там для местного отделения необходимы всего пять седанов и один универсал за 8,4 миллиона рублей.

Стоит отметить, что стоимость выполнения всех обязательств, в том числе стоимость топлива, ремонта, обслуживания транспортных средств и все прочие расходы, включена в цену договора.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Круиз-контроль, кожаный салон и тонировка задних стекол



Что касается арендуемых автомобилей, то каждый из них имеет свои собственные характеристики, но есть среди них и что-то общее. Так, например, абсолютно все автомобили должны быть выпущены не ранее 2019 года, работать только на бензине, строго иметь четыре двери, а экологический класс двигателя должно быть не ниже Евро-4 или 5.

Что касается отдельных характеристик, то в большинстве автомобилей с типом кузова «седан» обивка салона должна быть исключительно из кожи. В более редких случаях — кожа или ткань. Также лишь для двух автомобилей, что будут эксплуатироваться в Казани, указан пункт наличия климат-контроля на не менее чем три зоны. Для еще нескольких машин климат-контроль должен распространяться на две зоны. Также большинство машин будут иметь подогрев передних сидений, тонировку задних стекол и функции круиз-контроля.

В некоторых предусмотрены парктроники, но у части моделей они будут и передними, и задними, а у большинства лишь задними. Однако данная функция тоже предусмотрена не для всех автомобилей. Также для ограниченного количества запрашивается система предотвращения выезда с полосы движения, а также датчики света и дождя.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Читая прибыль «Татэнергосбыта» составляет миллиард рублей

АО «Татэнергосбыт» является региональной энергосбытовой компанией, которая закупает электроэнергию и мощность на оптовом рынке и продает ее потребителям Татарстана. Кроме того, на базе организации с 2017 года есть единый расчетный центр, который принимает коммунальные платежи от населения.

Выручка «Татэнергосбыта» за 2021 года составила 77,7 миллиарда рублей, прибыль — миллиард рублей. Чистые активы предприятия насчитывают 5,7 миллиарда рублей. Совладельцы АО не раскрываются.

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Максим Кокунин