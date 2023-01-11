Владимир Путин сообщил о планах укреплять обороноспособность России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства пообещал решить все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в спецоперации частей. Также глава государства рассказал о намерениях укреплять обороноспособность России.



— Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, — сказал он.

Владимир Путин также раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. По его словам, на заводах до сих пор нет заказов. Глава государства поручил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько нужно гражданских, а сколько военных самолетов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова