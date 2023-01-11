Новый президент «Рубина» утвердит 7 человек в правлении клуба

Новый состав правления шире, чем прежний

В конце этой недели руководитель УФНС по РТ и новый президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин утвердит новый состав правления футбольного клуба — в него войдут семь человек. Об этом сообщила пресс-служба УФНС по РТ.

— Понимаем, что к созданию состава правления клуба приковано всеобщее внимание. Это важный шаг для дальнейшего развития клуба, — сообщили в управлении. — И судя по всему, новый состав правления ФК «Рубин» окажется шире, чем предыдущий. Ожидаем, что в состав правления клуба войдут семь человек (ранее в него входило четыре человека, включая гендиректора Рустема Сайманова, — прим. авт.). В него войдут в том числе коллеги из числа руководителей республики, разбирающиеся в футболе, чей опыт и экспертиза пойдут клубу на пользу.

Фото: rubin-kazan.ru

«Представителей спонсора не будет»

При этом вхождение в состав правления представителей СИБУРа, являющегося спонсором футбольной команды, не рассматривается. «Представителей спонсора не будет. В их участии нет необходимости, тем более что компания сразу подчеркивала, что не хочет вмешиваться в управление клубом, — сообщили в УФНС по РТ. — В настоящий момент окончательный состав уже формируется, думаем, что уже не позднее следующей недели мы его назовем».

В конце декабря премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о создании АНО «Футбольный клуб «Рубин», которую возглавил Марат Сафиуллин. Контроль за выполнением распоряжения возложен на МЗиО РТ.

Формально с 2018 года клуб был частным, а его «владельцем» считался Рустем Сайманов. Хотя клуб был под крылом ТАИФа, гендиректор ФК Рустем Сайманов принимал решения самостоятельно. Теперь клуб сменил форму собственности и вновь вернулся под управление республики. Новым руководителем клуба стал начальник Управления федеральной налоговой службы (ФНС) по РТ Марат Сафиуллин.

Луиза Игнатьева