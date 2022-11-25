Итоги дня: Путин встретился с матерями военных, запрет беспилотников в Татарстане, Кудрин уходит в «Яндекс»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 25 ноября:
- Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих назвал информацию оружием борьбы и призвал не доверять информации из интернета. Он сказал, что «жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы», отметил глава государства.
- На территории Татарстана запретили использовать беспилотные воздушные суда, такой указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Исключение — беспилотные воздушные суда, используемые в установленном законодательством порядке органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления в рамках возложенных на них функций. Мера вводится в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры Татарстана, указано в документе. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 25 ноября. Мера установлена на срок до снятия режима базовой готовности.
- В России с 1 января ожидается индексация пенсий — она составит 4,8%, сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он напомнил, что в этом году по решению главы государства впервые с 1 июня была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%.
- Минюст России внес компанию Meta*, признанную в стране экстремистской организацией, в соответствующий реестр, сказано на сайте министерства. «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook** и Instagram** (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)», — сказано в параграфе 96.
- Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым оценили ход строительства корпусов студенческих общежитий Иннополиса. Об этом сообщают в пресс-службе президента республики. При эксплуатации этих зданий используются отечественные ТИМ-системы (технологии информационного моделирования). Благодаря им появится возможность размещать заявки о протечке труб, сломанном замке или выключателе и отслеживать процесс их отработки в онлайн-режиме.
- В Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения матерью полуторагодовалой дочери. Видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила дочь и выставила ее на балкон, выявили в ходе мониторинга СМИ. Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Сообщение поступило в полицию несколько дней назад, сейчас организована процессуальная проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Прокуратура даст правовую оценку действиям матери ребенка, а также работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
- Минфин прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на замороженные в России средства иностранных инвесторов. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он также сообщил, что в Минфине рассматривают возможность обмена еврооблигаций на российские бумаги, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
- В Татарстане МТС запускает бета-версию магазина приложений AppBazar для ОС Android. В нем как российские, так и зарубежные разработчики смогут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы. На данный момент на площадке доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний. В 2023 году планируется коммерческий выпуск AppBazar, в магазине будет представлено около 500 приложений. До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.
- По факту отравления угарным газом 13-летней девочки в одном из частных домов по улице Литвинова в Казани следственные органы СКР по Татарстану организовали доследственную проверку, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий. После получения информации об отравлении угарным газом 13-летней девочки в частном доме проверку организовала и прокуратура Татарстана. Ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
- Технологии для электропоезда с четвертым максимальным уровнем автоматизации, при котором присутствие машиниста в кабине не требуется, будут готовы в конце 2023 года, сообщил на форуме Digital Innopolis Days в Иннополисе заместитель гендиректора «Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (НИИАС) Павел Попов. По его словам, над самим поездом работа завершится к 2024—2025 году, но там вопрос стоит в замещении узлов Siemens, «поэтому задача, которая сейчас решается, — разработать полностью свой электропоезд» — сказал Попов.
- В Татарстане возбудили уголовное дело (по ч. 3 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Лаишевском районе, в котором погибла медсестра Нурлатской ЦРБ. По версии следствия, водитель кареты скорой помощи, доставлявший 6-месячного ребенка в больницу Нурлата, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречку. Там он врезался в автомобиль Toyota, водитель которого перед началом разворота не пропустил машину медработников, следовавшую с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
- Сбербанк в этом году планирует выдать ипотеку на 2,45 триллиона рублей. Это приведет к росту портфеля на 15,9%. По словам главы банка Германа Грефа в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%.
- Минюст России включил казанский проект «Город без преград»*** в перечень СМИ-иноагентов. Стоит отметить, что организация учреждена социологом Искандером Ясавеевым****, который уже был внесен в реестр иностранных агентов. На сайте сказано, что «в соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Город без преград»***». Проект был направлен на развитие доступной среды в Казани.
- В Татарстане зафиксирован очередной рекорд по объемам ввода индивидуального жилищного строительства. Однако по оценкам застройщиков, эти цифры — лишь эхо пандемии. Неопределенность и тревожный новостной фон 2022 года ударили и по рынку загородного жилья: в этому году число сделок на нем на порядок меньше. Тем не менее ИЖС остается одним из самых стабильных сегментов рынка недвижимости. Возможен ли возврат к показателям 2021 года, повлияет ли на рынок отмена льготной ипотеки и какие объекты будут пользоваться наибольшим спросом — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
- Ижевский франчайзи KFC получил разрешение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. ООО «Смарт Сервис Лтд» планирует приобрести у кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100% долей в уставном капитале ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». После заключения сделки собственные и партнерские рестораны сети продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.
- Прокуратура Рыбно-Слободского района Татарстана провела проверку информации о том, что местному жителю, имеющему первую группу инвалидности, не предоставляют положенные средства реабилитации. Зампрокурора района Ранис Муксинов совместно с представителями органов местного самоуправления, а также социальных служб и Следственного комитета посетил инвалида на дому. Выяснилось, что согласно индивидуальной программе реабилитации ему необходимы подгузники, однако с заявлением о предоставлении данной государственной услуги в территориальный орган Фонда социального страхования (ФСС) он не обращался. В ходе встречи мужчине были даны разъяснения правового характера, а также оказана помощь в подаче заявления в фонд соцстрахования. Вместе с этим прокуратура намерена проверить всю работу социальных служб в части обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
- Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК никогда не обсуждала возможность запрета на поставки российского газа. Он также отметил, что в комиссии «никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось».
- Материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, а также планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название.
Отмечается, что структура «Яндекса» в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. Изменения призваны помочь с обеспечением устойчивого развития бизнесов «Яндекса» на всех рынках, уточнили в компании.
- Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в скором времени сменит место работы. СМИ заявляют, что новым местом работы Кудрина станет «Яндекс». Фактическое решение о переходе уже принято. Оформить соответствующие бумаги планируется 30 ноября, либо 14 декабря. В СМИ подчеркивают, что такой переход преследует интересы как государства, так и компании
- Решение США и Евросоюза вывести из-под действия политики потолка цен операции, связанные с морской перевозкой в Японию нефти, добытой по проекту «Сахалин-2», важно с точки зрения обеспечения работы проекта и поставок сжиженного природного газа (СПГ) японским потребителям, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
- Конституционный суд ФРГ не стал отклонять иск с требованием раскрыть названия всех компаний, участвовавших в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», сказано в сообщении на сайте фонда «Защита климата и окружающей среды MV». «Вопреки нашему твердому убеждению, теперь нам придется назвать многие компании из федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Эти компании ни в чем не виноваты, они действовали законно. И они доверяли региональному парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США», — заявили в сообщении. В организации считают, что фирмы теперь могут столкнуться с «публичными нападками и экономическими сложностями».
Ключевые события 275-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что информация СМИ о послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны», не соответствует действительности. Об этом пишет «РИА Новости». 21 ноября Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации. Он отметил, что не может говорить за Министерство обороны, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».
- Владимир Путин сегодня на встрече с матерями военнослужащих сообщил, что набора в рамках частичной мобилизации больше не нужно. Во время встречи одна из матерей — Ирина Сумынина из Краснодара, рассказала, что у нее есть четыре сына, а двое из них вместе с мужем участвуют в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. Она выразила обеспокоенность касательно того, что «младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет». В ответ на это Владимир Путин заявил, что в этом нет необходимости: «Не надо, не надо, хватит нам», — сказал глава государства.
- Российский лидер также в рамках сегодняшней встречи заявил, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации на Украине.
- На сайте Верховной рады Украины появился проект постановления, в котором содержится призыв признать Россию «государством — спонсором терроризма» и исключить ее из ООН. Инициаторами выступили спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев. В пояснительной записке говорится, что это необходимо для того, чтобы лишить Россию права вето, как члена Совета Безопасности ООН.
- Российский президент Владимир Путин поручил создать государственный информационный ресурс по актуализации документов к апрелю 2024 года. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
- Один рабочий день граждан, участвующих в военной операции, засчитывается за два, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «На сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два. Это позволяет им формировать больший трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу», — сообщил министр.
- Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос мониторинга защиты безопасности на Запорожской АЭС, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, в рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей — «и он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ», заключил Ульянов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. Он сказал, что «Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению». По его словам, для того, чтобы переговоры состоялись Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Кулеба также отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие лидеры «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам».
- В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого «иностранного легиона».
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики.
- На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.
- На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции.
- В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6 813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 352 единицы специальной военной автомобильной техники.
* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда
** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.
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****внесены Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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