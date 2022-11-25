Минюст России внес Meta* в реестр экстремистских организаций

Минюст России внес компанию Meta*, признанную в стране экстремистской организацией, в соответствующий реестр, сказано на сайте министерства.



— Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook** и Instagram** (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022), — сказано в параграфе 96.

Фото: minjust.gov.ru

В ноябре зампред Центробанка Владимир Чистюхин допустил уголовные риски для держателей акций Meta Platforms*.



* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

** признаны экстремистскими и запрещены в России по решению суда.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко