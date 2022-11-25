Следком проводит проверку после отравления 13-летней девочки газом в Казани

По факту отравления угарным газом 13-летней девочки в одном из частных домов по улице Литвинова в Казани следственные органы СКР по Татарстану организовали доследственную проверку, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По предварительным данным, девочка находилась в ванной комнате, когда по неустановленным причинам потухла газовая колонка. Через некоторое время родственники услышали шум и обнаружили девочку в ванной без сознания, после чего обратились в экстренные службы.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

После получения информации об отравлении угарным газом 13-летней девочки в частном доме проверку организовала и прокуратура Татарстана. Ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.



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Маргарита Головатенко