В России с 1 января проиндексируют пенсии на 4,8%
В России с 1 января ожидается индексация пенсий — она составит 4,8%, сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Об этом Котяков сообщил в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации в пятницу, сообщает «Интерфакс».
Он напомнил, что в этом году по решению главы государства впервые с 1 июня была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%.
В июне правительство России выделило дополнительные 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты могут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.
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