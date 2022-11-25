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В России с 1 января проиндексируют пенсии на 4,8%

10:22, 25.11.2022
В России с 1 января проиндексируют пенсии на 4,8%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 1 января ожидается индексация пенсий — она составит 4,8%, сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Об этом Котяков сообщил в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации в пятницу, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что в этом году по решению главы государства впервые с 1 июня была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%.

Фото: realnoevremya.ru

В июне правительство России выделило дополнительные 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты могут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.

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Маргарита Головатенко
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