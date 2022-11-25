Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в Казани

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Московского района Казани проводит проверку информации о жестоком обращении с ребенком, появившейся в ряде СМИ, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение поступило в полицию несколько дней назад, сейчас организована процессуальная проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

В семье трое детей, они сейчас находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других — под присмотром в больнице. По предварительным данным, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.



Надзорное ведомство даст правовую оценку действия матери ребенка, а также работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

В начале ноября Азнакаевская прокуратура организовала проверку информации о грубом обращении с воспитанниками в одном из детских садов. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко