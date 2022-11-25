Минтруд: рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два
Один рабочий день граждан, участвующих в военной операции, засчитывается за два, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время парламентского диалога в Совете Федерации.
— На сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два. Это позволяет им формировать больший трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу, — приводит ТАСС слова министра.
Котяков напомнил, что в соответствии с поправками в Трудовой кодекс за мобилизованным гражданином сохраняется рабочее место. Если в семье мобилизован родитель, то для второго родителя предусмотрены дополнительные социальные гарантии: он имеет преимущественное право сохранить свое рабочее место на перспективу.
В сентябре в Государственной думе приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации. Для мобилизованных трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.
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