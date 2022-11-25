Сбербанк в этом году планирует выдать ипотеку на 2,45 триллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Сбербанк в этом году планирует выдать ипотеку на 2,45 триллиона рублей. Это приведет к росту портфеля на 15,9%. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы банка Германа Грефа в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%.



— По итогам 2022 года ожидаем выдачи ипотечных кредитов Сбербанка на сумму 2,45 триллиона рублей, — рассказал глава банка на международной конференции Сбербанка AI Journey.

В 2021 году объем выданной Сбербанком ипотеки составил 2,9 триллиона рублей. Снижение выдач за год составит около 15,5%.

Фото: realnoevremya.ru

— Прогноз роста портфеля по Сберу за 2023 год — 9,3%, это при условии отмены программы «Господдержка-2020», за 2022 год — 15,9%, — отметил Герман Греф.



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Диана Фатыхова