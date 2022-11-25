Минниханов и Чернышенко оценили ход строительства корпусов общежитий Иннополиса

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Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым оценили ход строительства корпусов студенческих общежитий Иннополиса. Об этом сообщают в пресс-службе президента республики.

При эксплуатации этих зданий используются отечественные ТИМ-системы (технологии информационного моделирования). Благодаря им появится возможность размещать заявки о протечке труб, сломанном замке или выключателе и отслеживать процесс их отработки в онлайн-режиме.

Фото: realnoevremya.ru

На строительство общежитий выделено 2,5 миллиарда рублей. Заселить сюда первых студентов планируется в следующем учебном году.

— Сегодня на первый план выходит задача по обеспечению технологического суверенитета нашей страны. На примере данного общежития мы видим, как используются наши отечественные ТИМ-системы. Важно и впредь базироваться на российских разработках и платформах. Основная часть строительно-монтажных работ будет завершена уже к концу этого года, — отметил Минниханов.

В сентябре в столице Татарстана после капитального ремонта открыли студенческое общежитие Казанского государственного аграрного университета (КГАУ). Здание включает в себя два благоустроенных корпуса площадью более 9 тысяч кв. метров. В нем будут проживать 800 студентов.

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Елизавета Пуншева