В Японии заявили о важности исключения «Сахалина-2» из потолка цен на нефть

Решение США и Евросоюза вывести из-под действия политики потолка цен операции, связанные с морской перевозкой в Японию нефти, добытой по проекту «Сахалин-2», важно с точки зрения обеспечения работы проекта и поставок сжиженного природного газа (СПГ) японским потребителям, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.



— «Сахалин-2» наряду с производством СПГ также добывает и сырую нефть, и экспорт [нефти] необходим с точки зрения продолжения стабильной работы [проекта] и поставок энергоресурсов. Мы изложили нашу точку зрения партнерам по Группе семи. И США, и ЕС признали, что «Сахалин-2» не попадает под политику потолка цен на нефть, — приводит его слова ТАСС.

Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что в Токио настроены на сохранение интересов в «Сахалине-2», позиция на продолжение сохранения интересов не менялась. Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил о намерениях Токио продолжать тесное взаимодействие с частным сектором для защиты интересов японских компаний, обеспечения бесперебойных поставок сжиженного природного газа.



В конце июля Япония уведомила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2». Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда рассказал, что в стране есть призывы о выходе из проекта, но в этом случае место японских компаний займут другие организации, что «лишь увеличит доходы России».

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо. Новый оператор, ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске, сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В октябре был подписан указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1».

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Маргарита Головатенко