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Суд в ФРГ постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток — 2»

07:23, 25.11.2022
Суд в ФРГ постановил раскрыть компании, достраивавшие «Северный поток — 2»
Фото: nord-stream2.com

Конституционный суд ФРГ не стал отклонять иск с требованием раскрыть названия всех компаний, участвовавших в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», сказано в сообщении на сайте фонда «Защита климата и окружающей среды MV».

— Вопреки нашему твердому убеждению, теперь нам придется назвать многие компании из федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Эти компании ни в чем не виноваты, они действовали законно. И они доверяли региональному парламенту и правительству земли, которые обещали защиту от санкций США, — приводит ТАСС слова заявления.

В организации считают, что фирмы теперь могут столкнуться с «публичными нападками и экономическими сложностями».

Иск о раскрытии названия компаний подали германские издания Bild и Die Welt против фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Обе газеты входят в состав медиаконцерна Axel Springer.

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Маргарита Головатенко
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