Российские технологии для беспилотного поезда будут готовы в 2023 году
Технологии для электропоезда с четвертым максимальным уровнем автоматизации, при котором присутствие машиниста в кабине не требуется, будут готовы в конце 2023 года, сообщил на форуме Digital Innopolis Days в Иннополисе заместитель гендиректора «Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (НИИАС) Павел Попов.
По его словам, над самим поездом работа завершится к 2024—2025 году, но там вопрос стоит в замещении узлов Siemens:
— Поезд, который есть [с третьей степенью автоматизации], основан частично на части узлов Siemens. Поэтому задача, которая сейчас решается, — разработать полностью свой электропоезд. Ее уже решают «Уральские локомотивы», — сказал Попов ТАСС.
Поезда по степени автоматизации делят на четыре линии. На линии с третьим уровнем машинист находится в кабине, но вмешивается в управление только в чрезвычайных ситуациях. На четвертом уровне предполагается отсутствие машиниста в кабине.
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