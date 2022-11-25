Российские технологии для беспилотного поезда будут готовы в 2023 году

Технологии для электропоезда с четвертым максимальным уровнем автоматизации, при котором присутствие машиниста в кабине не требуется, будут готовы в конце 2023 года, сообщил на форуме Digital Innopolis Days в Иннополисе заместитель гендиректора «Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (НИИАС) Павел Попов.



По его словам, над самим поездом работа завершится к 2024—2025 году, но там вопрос стоит в замещении узлов Siemens:

— Поезд, который есть [с третьей степенью автоматизации], основан частично на части узлов Siemens. Поэтому задача, которая сейчас решается, — разработать полностью свой электропоезд. Ее уже решают «Уральские локомотивы», — сказал Попов ТАСС.

Поезда по степени автоматизации делят на четыре линии. На линии с третьим уровнем машинист находится в кабине, но вмешивается в управление только в чрезвычайных ситуациях. На четвертом уровне предполагается отсутствие машиниста в кабине.

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Маргарита Головатенко