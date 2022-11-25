Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос мониторинга защитной зоны у ЗАЭС

Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос мониторинга защиты безопасности на Запорожской АЭС, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.



По его словам, в рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей:

— И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ, — сказал он «РИА Новости».

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявили на Запорожской АЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, но обнаружили и подтвердили обширные повреждения станции. Агентство обнаружило на АЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку. Кроме того, специалисты МАГАТЭ сообщили о следах «нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками».



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Маргарита Головатенко