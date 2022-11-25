В Татарстане инвалиду предоставили средства реабилитации после проверки прокуратуры

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Рыбно-Слободского района Татарстана провела проверку информации из соцсетей о том, что местному жителю, имеющему первую группу инвалидности, не предоставляют положенные средства реабилитации. Об этом «Реальному времени» рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Зампрокурора района Ранис Муксинов совместно с представителями органов местного самоуправления, а также социальных служб и Следственного комитета посетил инвалида на дому. Выяснилось, что согласно индивидуальной программе реабилитации ему необходимы подгузники. Однако с заявлением о предоставлении данной государственной услуги в территориальный орган Фонда социального страхования (ФСС) он не обращался.

В ходе встречи мужчине были даны разъяснения правового характера, а также оказана помощь в подаче заявления в фонд соцстрахования. Уточняется, что сейчас он в полном объеме обеспечен всеми средствами реабилитации. Кроме того, в преддверии Международного дня инвалидов ему вручили продуктовый набор.

Вместе с этим прокуратура намерена проверить всю работу социальных служб в части обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, вчера сообщалось, что следственные органы СК России по Татарстану организовали доследственную проверку информации о ненадлежащем оказании услуг инвалиду.



Сообщение о том, что 74-летний лежачий инвалид первой группы не может получить положенные ему средства жизнеобеспечения и вынужден закупать их на свои деньги, появилось в СМИ 24 ноября.

Также в сентябре Бугульминская городская прокуратура Татарстана провела проверку после обращения местной жительницы в интересах 73-летней матери, которой не предоставили положенные средства реабилитации. После вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили необходимыми средствами реабилитации.

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Максим Кокунин