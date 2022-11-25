Рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два — это много или мало?
Один рабочий день граждан, участвующих в военной операции на Украине, засчитывается за два. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время парламентского диалога в Совете Федерации.
— На сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, — по ним один рабочий день засчитывается за два. Это позволяет им формировать больший трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу, — приводит ТАСС слова министра.
Котяков напомнил, что, в соответствии с поправками в Трудовой кодекс, за мобилизованным гражданином сохраняется рабочее место.
Рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два:
- Аналогичное правило действует для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в больнице.
- На день больше, чем у срочников — при прохождении этой службы один день в армии засчитывается как один день на работе.
- На день меньше, чем у военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, что подтверждается приказом от командира части, — один день за три.
- Так же, как у служащих на флоте.
- На полдня больше, чем у военных и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, проходивших службу в подразделениях, непосредственно осуществлявших борьбу с терроризмом, — один день службы засчитывается за полтора дня.
- Столько же, сколько и у летчиков.
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