Рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два — это много или мало?

Один рабочий день граждан, участвующих в военной операции на Украине, засчитывается за два. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время парламентского диалога в Совете Федерации.



— На сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, — по ним один рабочий день засчитывается за два. Это позволяет им формировать больший трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу, — приводит ТАСС слова министра.

Котяков напомнил, что, в соответствии с поправками в Трудовой кодекс, за мобилизованным гражданином сохраняется рабочее место.

Рабочий день мобилизованных засчитывается в стаже за два:

Аналогичное правило действует для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в больнице .

. На день больше, чем у срочников — при прохождении этой службы один день в армии засчитывается как один день на работе.

— при прохождении этой службы один день в армии засчитывается как один день на работе. На день меньше, чем у военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, что подтверждается приказом от командира части, — один день за три.

— один день за три. Так же, как у служащих на флоте .

. На полдня больше, чем у военных и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, проходивших службу в подразделениях, непосредственно осуществлявших борьбу с терроризмом, — один день службы засчитывается за полтора дня.

— один день службы засчитывается за полтора дня. Столько же, сколько и у летчиков .

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Дарья Пинегина