В Татарстане появился новый магазин приложений для Android
В Татарстане МТС запускает бета-версию магазина приложений AppBazar для ОС Android. В нем как российские, так и зарубежные разработчики смогут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы.
На данный момент на площадке доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний. В 2023 году планируется коммерческий выпуск AppBazar, в магазине будет представлено около 500 приложений. До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.
До конца 2022 разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки.
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