«Яндекс» рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту

Материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, а также планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что структура «Яндекса» в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. Изменения призваны помочь с обеспечением устойчивого развития бизнесов «Яндекса» на всех рынках, уточнили в компании.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, сегодня стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в скором времени сменит место работы. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что новым местом работы Кудрина станет «Яндекс». Фактическое решение о переходе уже принято. Оформить соответствующие бумаги планируется 30 ноября либо 14 декабря.



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Максим Кокунин