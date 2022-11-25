В Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения матерью малолетней дочери

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту избиения матерью полуторагодовалой дочери, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила дочь и выставила ее на балкон, выявили в ходе мониторинга СМИ. Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщение поступило в полицию несколько дней назад, сейчас организована процессуальная проверка на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Прокуратура даст правовую оценку действиям матери ребенка, а также работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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Маргарита Головатенко