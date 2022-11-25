Владимир Путин призвал не доверять информации из интернета

Фото: скриншот прямого эфира "Реального времени"

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих назвал информацию оружием борьбы и призвал не доверять информации из интернета.

— Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы, — сказал он.



Напомним, в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии или находятся непосредственно в зоне проведения СВО.



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Максим Кокунин