Замороженные российские активы могут обменять на средства иностранных инвесторов

Минфин прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на замороженные в России средства иностранных инвесторов. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов, сообщают «РИА Новости». Тема находится в стадии рассмотрения.

Например, ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии. Основная часть активов была заморожена в Бельгии (€50 млрд) и Люксембурге (€5,5 млрд). На эти две страны, а также на Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% замороженных активов.

Фото: realnoevremya.ru

Еврокомиссия (ЕК) планирует в ближайшее время представить директиву, которая позволит изымать замороженные на территории ЕС активы российских физических и юридических лиц, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, новая директива предоставит право «не только для заморозки, но и для конфискации активов».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева