Глава счетной палаты Алексей Кудрин уходит в «Яндекс»
Глава счетной палаты России Алексей Кудрин в скором времени сменит место работы. Об этом сообщает ТАСС.
Источник издания заявил, что новым местом работы Кудрина станет «Яндекс». Фактическое решение о переходе уже принято. Оформить соответствующие бумаги планируется 30 ноября либо 14 декабря.
По информации издания, такой переход преследует интересы как государства, так и компании.
Государственная дума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты в 2018 году. Он выразил благодарность Татьяне Голиковой и ее коллегам по Счетной палате за проделанную работу.
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