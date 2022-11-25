Новости общества

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава счетной палаты Алексей Кудрин уходит в «Яндекс»

15:17, 25.11.2022
Глава счетной палаты Алексей Кудрин уходит в «Яндекс»
Фото: council.gov.ru

Глава счетной палаты России Алексей Кудрин в скором времени сменит место работы. Об этом сообщает ТАСС.

Источник издания заявил, что новым местом работы Кудрина станет «Яндекс». Фактическое решение о переходе уже принято. Оформить соответствующие бумаги планируется 30 ноября либо 14 декабря.

По информации издания, такой переход преследует интересы как государства, так и компании.

Государственная дума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты в 2018 году. Он выразил благодарность Татьяне Голиковой и ее коллегам по Счетной палате за проделанную работу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоВластьЭкономикаФинансы

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также