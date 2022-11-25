Набирать людей по частичной мобилизации больше не нужно, сообщил президент России

Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с матерями военнослужащих сообщил, что набора в рамках частичной мобилизации больше не нужно.

Во время встречи одна из матерей — Ирина Сумынина из Краснодара рассказала, что у нее есть четыре сына, а двое из них вместе с мужем участвуют в спецоперации на Украине в качестве добровольцев.

— Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет, — сказала она.

В ответ на это Владимир Путин заявил, что в этом нет необходимости: «Не надо, не надо, хватит нам», — сказал глава государства.

Также сегодня президент заявил, что участники СВО не делят себя на отдельные касты и национальности и помогают друг другу. Путин отметил, что российским воинам присуще выполнять долг достойно, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана, где «народ особой закалки».

Напомним, в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии или находятся непосредственно в зоне проведения СВО.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.

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Максим Кокунин