Politico: ЕС заморозил российские активы на €68 млрд

ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.



Основная часть активов была заморожена в Бельгии (€50 млрд) и Люксембурге (€5,5 млрд). На эти две страны, а также на Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% замороженных активов.

В отношении €33,8 млрд речь может идти о национальных резервах РФ, но точная цифра пока неизвестна, информирует ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Международные резервы России по состоянию на 4 ноября составили $541,6 млрд, сократившись за неделю на 1,5% (или на $8,5 млрд). На 28 октября 2022 года международные резервы находились на уровне $550,1 миллиарда.

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Маргарита Головатенко