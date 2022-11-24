Прокуратура Татарстана организовала проверку после отравления угарным газом 13-летней девочки

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана организовала проверку после получения информации об отравлении угарным газом 13-летней девочки в частном доме на улице Литвинова в Казани, сообщили в пресс-службе.

— Сообщение об инциденте поступило по номеру вызова экстренных служб 112 сегодня около 20:30, — рассказали в прокуратуре.

Ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня прокуратура Татарстана также организовала проверку после сообщений об отравлении двух человек угарным газом в Казани минувшим вечером, о чем сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Илина Хакимова