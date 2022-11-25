В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла медсестра

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане возбудили уголовное дело (по ч. 3 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Лаишевском районе, в котором погибла медсестра Нурлатской ЦРБ. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, водитель кареты скорой помощи, доставлявший 6-месячного ребенка в больницу Нурлата, не выбрав безопасную скорость, выехал на встречку. Там он врезался в автомобиль Toyota, водитель которого перед началом разворота не пропустил машину медработников, следовавшую с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Фото: прокуратура Татарстана

— Водитель и врач скорой помощи, а также мама и ребенок не пострадали. Женщину из другого автомобиля доставили в травмцентр РКБ, — рассказали «Реальному времени» в Минздраве республики.



По факту ДТП организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура. На место происшествия выезжала представитель прокуратуры Лаишевского района Миляуша Васильева.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин