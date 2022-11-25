Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов казанский проект «Город без преград»*

Минюст России включил казанский проект «Город без преград»* в перечень СМИ-иноагентов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Стоит отметить, что организация учреждена социологом Искандером Ясавеевым**, который уже был внесен в реестр иностранных агентов.

— В соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Город без преград»*, — говорится на сайте.

Проект «Город без преград»* был направлен на развитие доступной среды в Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в прошлом месяце бывший преподаватель КФУ, социолог Искандер Ясавеев* был внесен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В списке также оказался писатель Дмитрий Глуховский*.

*внесены Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

**внесены Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента



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Максим Кокунин