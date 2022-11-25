Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Россией

Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению, — сказал он.

По его словам, для того, чтобы переговоры состоялись, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Он также отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие лидеры «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам».

Фото: pxhere.com

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путину перед саммитом G20 передали проекты мирного соглашения с Украиной.

Украинские СМИ писали, что якобы Путину перед саммитом предложили некий проект мирного соглашения с Украиной. В своих новостях они ссылались на собеседников в кругах американских спецслужб.



Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно документу, Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.



В середине того же месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

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Максим Кокунин