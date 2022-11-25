ФАС разрешила франчайзи KFC приобрести бизнес Yum! Restaurants

Ижевский франчайзи KFC получил разрешение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants.



— ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов, — приводит RT слова сообщения.

ООО «Смарт Сервис Лтд» планирует приобрести у кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100% долей в уставном капитале ООО «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». После заключения сделки собственные и партнерские рестораны сети продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.

В октябре Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис». В середине ноября ФАС России получила от ООО «Смарт Сервис Лтд» ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants.

Российская «дочка» Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) — ООО «Ям ресторантс Раша» сменила название на «Юнирест» перед продажей, сказано в материалах ЕГРЮЛ.



После закрытия сделки американский холдинг Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России. Сделку по приобретению российских активов KFC планируется закрыть до конца 2022 года, после чего начнется процесс ребрендинга — около тысячи заведений KFC переименуют в Rostic's, бренд зарегистрирован 1 сентября этого года.

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Маргарита Головатенко