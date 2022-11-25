Минфин рассматривает возможность обмена евробондов на российские бумаги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минфине рассматривают возможность обмена еврооблигаций на российские бумаги, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



— Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать, исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены, — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Силуанов подчеркнул, что этот вопрос находится на стадии обсуждения, а окончательное решение еще в процессе рассмотрения.

Президент России Владимир Путин в июне подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Согласно ему, устанавливаются особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам. Также правительству в течение десяти дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.

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Маргарита Головатенко